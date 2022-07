Riportiamo la proposta dell’Associazione Commercianti Colleferro, in merito alla situazione sanitaria locale:

IL PRONTO SOCCORSO !!

Non si augura neanche al peggior nemico di dover ricorrere alle cure del nostro pronto soccorso con attesa media di 10/15 ore anche per un codice verde.

3/4 operatori sanitari per turni di 10/12 ore, per esami specialistici urgenti spesso si viene trasferiti, impiegando le ambulanze, presso gli ospedali vicini di Tivoli o Palestrina, si vive in un contesto da 4 mondo !! La nostra vita spesso in balia di una evidente inefficenza.