È terminata l’operazione condotta ad Anzio dalla Polizia Locale di Roma Capitale, volta a dare esecuzione ad un Decreto di Ispezione disposto dalla Procura di Velletri. Circa 100 gli agenti che da questa mattina all’alba hanno verificato la titolarità delle persone all’interno di 30 appartamenti di edilizia residenziale pubblica in Corso Italia, di proprietà di Roma Capitale

Il report

Sono 17 le persone denunciate per occupazione abusiva, in quanto si trovavano in altrettanti immobili senza averne titolo. Undici i nuclei familiari regolari, mentre su due appartamenti sono tuttora in corso ulteriori accertamenti. Tre gli abusi edilizi, trattasi di locali lavatoio che erano stati trasformati in vere e proprie abitazioni.

All’interno di un alloggio che si trovava al piano terra, posto successivamente sotto sequestro, è stata trovata una botola che permetteva l’accesso diretto ai garage sottostanti. In un altro appartamento è stato trovato un sistema di videosorveglianza che riproduceva in tempo reale immagini, sia dell’interno che dell’esterno dello stabile.

Durante le ispezioni gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto una carabina e un quantitativo di sostanza stupefacente su cui sono in corso ulteriori verifiche. Sul posto anche personale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.