Anagni, iniziate le riprese della settima edizione de “Il Collegio”

Anche quest’anno Anagni sarà protagonista della nuova edizione de “Il Collegio”, il fortunato docu-reality che va in onda su Rai 2.

Si aprono le porte del Collegio di Anagni: protagonista il convitto Regina Margherita

Sono arrivati ad Anagni a bordo di un bus e adesso i concorrenti del Collegio sono pronti a passare un mese nella splendida location del convitto Regina Margherita. Proprio ieri sono iniziate le riprese della nuova edizione del docu-reality di Rai 2, ispirato al format britannico That’ll Teach ‘Em di Channel 4.

Per tutto il mese di luglio i concorrenti selezionati rivivranno i tempi duri del collegio con regole ferree e tanto studio. La prima serata è prevista per martedì 27 settembre e le puntate in tutto saranno otto.