200 assunzioni in Burger King a luglio 2022: posti di lavoro anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono previste 200 assunzioni in Burger King a luglio 2022 distribuite su tutto il territorio nazionale. Si cercano addetti alla ristorazione e tirocinanti che saranno (questi ultimi) regolarmente retribuiti. La selezione riguarda tutta Italia e tante saranno dunque le città in cui la nota catena di ristorazione cerca nuovo personale.

Posizioni aperte in Burger King

Addetto fast food

Requisiti: essere automuniti e disponibili a lavorare su turni, nei fine settimana e anche nei giorni festivi. Ancora, attitudine al lavoro di squadra, residenza/domicilio nella provincia della sede di lavoro e doti relazionali

Tirocinanti

Requisiti: essere disoccupati e privi di precedenti esperienze nella ristorazione veloce. Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni ed anche nei festivi e nei week end. Infine, possesso di residenza o domicilio nella provincia della sede di lavoro.

200 assunzioni in Burger King: come candidarsi

Se siete interessati a una delle offerte di lavoro in Burger King non dovrete fare altro che inviare la vostra candidatura e potreste essere ricontattati per un primo colloquio. L’unico modo per inviare il cv è quello telematico, cioè direttamente dal sito della catena di ristoranti fast food. Selezionate la posizione aperta che vi interessa e seguite le indicazioni per inviare il curriculum in via ufficiale.