Gemelline hanno fretta di nascere e la mamma partorisce lungo l’Appia

Forse avevano fretta di nascere e non volevano aspettare. Bellissima la storia di Sara e Anna, due gemelline nate in macchina lungo l’Appia Antica, proprio mentre la mamma e il papà si stavano recando in ospedale.

Gemelline nascono lungo l’Appia Antica

Erano in macchina per andare in ospedale quando, ad un tratto, mamma Elisabetta ha iniziato ad avere le contrazioni notando che ormai le acque si erano rotte. Fabrizio, il papà, ha subito preso in mano la situazione e si è improvvisato ostetrico.

Una storia a lieto fine visto che tutti hanno potuto abbracciare le piccole Sara e Anna che verranno ricordate come le gemelline partorite sull’Appia.

Le parole del Sindaco Alberto De Angelis a nome di tutta la comunità di Castel Gandolfo

Tantissimi auguri alla famiglia Baglioni per l’arrivo delle gemelline Sara e Anna. La loro nascita è stata una bellissima ed emozionante avventura, come ci ha raccontato papà Fabrizio. Un atto di nascita che ricorderà per sempre la loro voglia di venire al mondo e la loro fretta di stare tra le braccia della mamma: sono nate in macchina lungo l’Appia Antica mentre si recavano in ospedale.