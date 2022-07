Codici: “Weekend di disagi per i viaggiatori. Pronti a tutelare i passeggeri”

Un weekend particolarmente difficile per i viaggiatori e non solo per le temperature. Chi aveva in programma di partire per le vacanze ha visto i propri piani guastati. Dopo i pesanti disagi causati dai vari ritardi, subiti dai passeggeri di WizzAir nei giorni scorsi, lo scorso weekend ha visto restare a terra numerosi passeggeri di altre due compagnie low cost, ossia Easyjet e Ryanair.

Il comunicato di Codici

“Doveva essere l’estate del rilancio del trasporto aereo dopo due anni di pandemia – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di CODICI – e, invece, il settore è piombato di nuovo nel caos a causa dello sciopero del personale di cabina di diverse compagnie. Oltre 100 voli hanno subito ritardi o cancellazioni e la situazione delle prossime settimane non sarà altrettanto delle migliori, visto l’elevato numero di scioperi previsti, ad esempio, in Spagna. È bene ricordare che i viaggiatori hanno diritto ad un congruo rimborso non solo in caso di ritardo del proprio volo, ma anche durante periodi di sciopero. Il regolamento UE parla chiaro: i passeggeri hanno diritto di ricevere debita assistenza e a una soluzione di trasporto sostitutiva il prima possibile. Se il volo venisse posticipato al giorno successivo la compagnia aerea ha l’obbligo di trovare ai passeggeri una sistemazione per il pernottamento ed il trasferimento da e verso l’aeroporto. Visto l’ampio preavviso dei prossimi scioperi ci auguriamo che le compagnie si adoperino per garantire ai passeggeri la debita assistenza, se ciò non dovesse essere fatto invitiamo le persone a contattarci per fornire loro la debita assistenza”.

In caso di volo cancellato, partenza in ritardo, sciopero o disagi in aeroporto l’associazione Codici è a disposizione con i propri esperti per fornire assistenza ai passeggeri.

È possibile ricevere assistenza e chiedere supporto telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Foto di repertorio