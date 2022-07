Si è svolta domenica scorsa, 3 luglio 2022, la sesta tappa della Campagna Ambientale “Ascoltando il canto degli uccelli” promossa da Fare Verde Fiuggi, presso la Riserva Naturale di Canterno.

I dettagli dell’evento

Protagonisti di questa sesta tappa sono stati i bambini e i giovani pulli di airone che proliferano nella Garzaia.

I bimbi hanno potuto ammirare gli stupendi esemplari di airone attraverso binocolo e cannocchiale. Sebbene sia stata necessaria una buona dose di pazienza da parte degli accompagnatori, la missione è riuscita!

I più giovani hanno trascorso quindi una domenica all’insegna della natura, alla scoperta di profumi floreali e canti di uccelli. Inoltre, i bambini presenti hanno anche potuto apprendere le prime basilari informazioni sugli alberi e la loro importanza.

“Una mattinata piena di gioie e sorprese: per i bambini, quelle di aver avuto modo di iniziare a conoscere la Natura; per i genitori, quelle di vedere la risposta dei loro figlioli nel confrontarsi con nuove realtà; per noi volontari, la conferma del nostro operato di essenziale importanza per le nuove generazioni, e soprattutto, la gioia di tornare, per un attimo, bambini”, dichiarano i volontari dell’associazione Fare Verde Fiuggi.

Dato il caldo eccessivo, l’evento si è concluso in tarda mattinata, ma per il mese di settembre sono previsti ulteriori incontri dedicati ai più giovani.

Sul sito di Fare Verde Fiuggi, tutti i dettagli e le foto