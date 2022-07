Roma, Casilino. Controlli straordinari: multe, denunce e un locale chiuso per due giorni

Nell’ambito dei controlli straordinari predisposti dal Questore, gli agenti del VI Distretto Casilino, insieme a quelli del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’Unità Cinofila Antidroga e delle Nibbio dell’U.P.G.S.P., hanno controllato 57 persone, di cui 24 con precedenti di polizia; 27 veicoli e 2 esercizi commerciali ed hanno denunciato un uomo.

I controlli

Il primo controllo è avvenuto all’interno di una sala giochi, in Largo Brandizzi, nella quale gli agenti si erano recati per notificare un decreto del Questore di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., della durata di 2 giorni, a causa di abuso del titolo. Durante la notifica, però, gli agenti hanno trovato gli apparecchi da gioco con vincita in denaro nuovamente accesi durante l’orario di sospensione del funzionamento, inosservanza per cui è stata comminata anche una sanzione amministrativa pari a 150 euro.

Il secondo ha riguardato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella quale i poliziotti hanno riscontrato l’accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l’orario di sospensione del funzionamento e la presenza, nel frigorifero, di alimenti privi della prescritta etichettatura e dei quali il titolare non è stato in grado di fornire i documenti sulla tracciabilità, che pertanto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Per tali inosservanze sono state contestate sanzioni amministrative di natura pecuniaria per un totale di 1650 euro.

All’interno del locale non era inoltre esposta la prescritta tabella dei giochi proibiti e, per questa violazione, il titolare è stato anche denunciato in stato di libertà.

Infine vi era un impianto di videosorveglianza privo delle prescritte autorizzazioni, impianto per il quale è stata fatta segnalazione al Nucleo Privacy della Guardia di Finanza.