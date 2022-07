Roma, incendi: Codacons presenta esposto in procura su carenza idranti in città

Mentre Roma è minacciata dalle fiamme, con roghi che divampano ormai quotidianamente in città mettendo a rischio l’incolumità dei residenti, si scopre che nella capitale il 10% degli idranti risulterebbe fuori uso. Lo denuncia il Codacons, che presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma.

La denuncia del Codacons

Appare gravissimo che mentre la città è bersagliata dagli incendi, la strumentazione di sicurezza che dovrebbe garantire il pronto intervento dei Vigili del fuoco risulterebbe parzialmente non funzionante – spiega il Codacons – In base agli ultimi dati pubblicati, sarebbero 420 sugli oltre 3.800 a disposizione dei Vigili del fuoco gli idranti fuori uso nell’intera provincia di Roma, 260 (il 10% del totale) solo sul territorio comunale. Idranti che spesso sono scollegati dagli acquedotti, vandalizzati, o resi inutilizzabili dal furto dei tappi in ottone. Alcuni sarebbero stati addirittura asfaltati per errore.

Per tale motivo il Codacons ha presentato oggi un esposto in Procura, chiedendo di aprire un’indagine alla luce della possibile fattispecie di concorso in incendio, accertando eventuali responsabilità dell’amministrazione comunale, e ha diffidato il sindaco Gualtieri a provvedere all’adeguata manutenzione di tutti gli idranti di Roma il cui non funzionamento mette a serio rischio la pubblica incolumità.