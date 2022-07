Passeggiava in bicicletta con il figlio e il marito su via Appia Nuova, la signora che ieri ha prontamente allertato una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale, in servizio nella zona, non appena si è resa conto che un uomo, cittadino argentino di 58 anni, armato di spranga di ferro, dopo aver colpito ripetutamente i finestrini di un’auto in sosta, si è introdotto all’interno di una Fiat 600, con l’intento di rubare il veicolo.

Rapinatore armato di spranga tenta di rubare un’auto, arrestato dalla Polizia Locale

La donna ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti, che sono subito intervenuti, bloccando l’uomo, il quale è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

In queste ore, ad esito del processo con rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del 58enne, da pochi giorni in Italia, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere.