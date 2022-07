Il Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Arch. Alessandra Rilievi ha assunto in data odierna l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone, come disposto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno.

L’Arch. Alessandra Rilievi subentra all’Ing. Tarquinia Mastroianni, che ha diretto il Comando di Frosinone dallo scorso mese di Settembre. Dopo l’insediamento il Comandante ha rivolto un saluto a tutto il personale del comando, sottolineando l’importanza del servizio di soccorso dei vigili del fuoco per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente. Il Comandante ha sottolineato la necessità di un impegno univoco, di tutto il personale, per fronteggiare l’aumento delle richieste di intervento durante il periodo estivo e le possibili criticità indotte.

Brevi note biografiche

Anno 1964, laureata in Architettura, Alessandra Rilievi, dopo un master presso il Politecnico di Torino, ha svolto attività di consulenza presso il gruppo IRI- gruppo FIAT oltre che collaborazione professionale con l’Università Federico II di Napoli.

Nel 1994 entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assegnata presso il Comando di Genova dove ha ricoperto incarichi in ambito Formazione, Personale, Protezione Civile, Polizia Giudiziaria, Sedi di servizio per poi essere trasferita, nell’anno 2002, al Comando di Napoli dove si e’ occupata di Soccorso Tecnico Urgente relativo anche alle varie specialità e specializzazioni presenti (SMZT , Porto, Aeroporto, SAF , TPSS).

Negli ultimi nove anni ha ricoperto il ruolo di Capo Settore Prevenzione Incendi , occupandosi di attività a Rischio di Incidente Rilevante e svolgendo una intensa attività di supporto alle Procure del territorio oltre che di raccordo con l’Autorità’ Giudiziaria nell’ambito dell’attività’ di P.G. di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ha svolto attività di docenza sia nei corsi di formazione interni che esterni per l’abilitazione dei professionisti antincendio presso gli Ordini professionali di Ingegneri, Architetti, periti e geometri presenziando anche, come componente, nell’ambito della Commissione in occasione degli esami finali di abilitazione 818/84.

Nel corso della propria carriera nel Corpo Nazionale l’Arch. Rilievi ha preso parte a numerose emergenze determinate dagli eventi alluvionali che ciclicamente hanno coinvolto il territorio ligure oltre che, come responsabile della Colonna Mobile Liguria, all’evento franoso che nel 1998 ha colpito il territorio di Sarno. Ha partecipato agli eventi sismici e post sismici dell’Umbria, nell’anno 1997 e dell’Abruzzo, nel 2009, rivestendo ruoli di coordinamento delle operazioni d’intervento e messa in sicurezza e nella fase di valutazione di manufatti danneggiati dal terremoto.

E’ stata nominata Componente Gruppo di Lavoro “Semplificazione norme di Prevenzione Incendi” finalizzata alla redazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

Il 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la promozione dell’Arch. Alessandra Rilievi che, a seguito del superamento del corso di qualifica dirigenziale, è stata nominata primo dirigente.

A decorrere dal 14 dicembre 2020, ha ricevuto l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia fino al 3 luglio 2022.