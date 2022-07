Processo Mollicone, le richieste di condanna dei PM per la famiglia Mottola

Conclusa la requisitoria nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la giovane uccisa ad Arce nel 2001: i pm chiedono la condanna della famiglia Mottola.

Processo Mollicone, le richieste di condanna dei pm

Sono state lette questa mattina, 4 luglio 2022, le richieste di condanna da parte dei pubblici ministeri davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Cassino.

Per l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce Franco Mottola sono stati richiesti 30 anni, per la moglie Anna Maria 21 anni e per il figlio Marco 24 anni: tutti e tre sono stati accusati di omicidio volontario ed occultamento del cadavere della 18enne.

Richiesta di condanna anche per Vincenzo Quatrale, 15 anni, e Francesco Suprano, 4 anni.

Foto di repertorio