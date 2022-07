Choc a Roma. Precipita dal 6° piano: 18enne in gravi condizioni

Un 18enne è precipitato dal sesto piano di un palazzo a Roma, in zona Appio Latino, ieri sera, 3 luglio 2022, verso le 21:40: l’allarme è stato lanciato dai residenti della zona.

Appio Latino, 18enne precipita dal sesto piano: è grave

Ancora da chiarire le dinamiche di quanto avvenuto ieri sera, in zona Appio Latino: un 18enne è precipitato dal sesto piano di un palazzo, cadendo nel vano caldaie dell’edificio. Il rumore ha allarmato i residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate: il 18enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove al momento è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Al momento nessuna pista è stata esclusa, neanche quella del gesto estremo.

