Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo 4-5 luglio nella città di Roma e in provincia

Lunedì 4 luglio: nella città di Roma previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 26°C. Alta pressione africana ancora ben presente sul Centrosud della Penisola e quindi anche sull’intera regione Lazio. Allerta meteo per afa. Venti a regime di brezza. Mare da mosso a poco mosso.

Martedì 5 luglio: anche per la giornata di martedì, proseguirà la fase anticiclonica, con temperature ancora molto alte. Caldo intenso, con punte massime fino a 36-39°C . Pericolo afa persistente. A Roma, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°. Allerta meteo per vento.

Previsioni meteo 4-5 luglio a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 4 luglio: nella città di Frosinone, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 23°C. L’alta pressione africana assicura bel tempo e temperature alte su tutto il centrosud italiano, Lazio compreso; potrebbero verificarsi degli isolati piovaschi sul basso Appennino frusinate. Nelle valli dell’entroterra punte fino a 38-40°.

Martedì 5 luglio: nel capoluogo ciociaro bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 23°C. Caldo ancora molto intenso, con punte massime fino a 36-39°C. Afa e sensazione di disagio fisiologico elevati, specialmente nelle ore notturne. Nelle ore pomeridiane potrebbe verificarsi una locale instabilità di calore a ridosso dei crinali appenninici e sul pre-appennino.

