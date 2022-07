Carceri, Capo DAP visita a Regina Coeli e detenuto aggredisce agente

FP CGIL: “situazione ormai allo sbando. La struttura penitenziaria venga commissariata”.

Il Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, presidente Carlo Renoldi, si è recato in visita presso l’istituto penitenziario capitolino di Regina Coeli dove ha incontrato il personale e le rappresentanze sindacali di categoria.

“Regina Coeli è una polveriera, da tempo si stanno registrando eventi critici, indi per cui nei giorni scorsi è stato indetto lo stato di agitazione con un presidio di protesta. La sicurezza degli agenti è quotidianamente messa in discussione. Anche ieri, non appena il Capo DAP si è congedato dalla struttura, nel tardo pomeriggio, un detenuto ha nuovamente aggredito un agente” – afferma Ciro di Domenico FP CGIL Roma Lazio/Polizia Penitenziaria –

“Crediamo fermamente che vada dato un auotorevole indirizzo politico al carcere di Regina Coeli, iniziando con i cambi dei vertici dirigenziali, a salvaguardia di tutta la comunità penitenziaria capitolina – conclude Mirko Manna FP CGIL Nazionale – dando immediatamente seguito all’assegnazione del Dirigente di Polizia Penitenziaria Gianluca Collella, regolare vincitore di interpello, affinché vi sia un sicura apprezzabile gestione del personale”.