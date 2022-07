Iniziano le vacanze, ma anche la piaga degli abbandoni di animali

Ogni anno, soprattutto d’estate troppi animali vengono abbandonati ai margini delle strade. Un animale che vaga impaurito può mettere in pericolo se stesso e causare incidenti anche gravi. Guardalo negli occhi e non lo lascerai mai.

Questa la campagna di sensibilizzazione della Polizia Stradale contro chi abbandona gli animali per andare in vacanza. A tal proposito, ricordiamo che sono sempre di più le strutture e i mezzi di trasporto pubblici e privati che facilitano il trasporto degli animali, per goderci le vacanze insieme ai nostri teneri amici.

Diverse le campagne di sensibilizzazione sul tema, che saranno svolte anche da associazioni, testimonial e personaggi immaginari (basti pensare che ogni anno, sulle pagine di Dylan Dog, è il protagonista stesso a fare campagna di sensibilizzazione tramite una vignetta). Non abbandoniamoli!