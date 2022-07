Dramma ad Aprilia, si ribalta con l’auto: morta la giovane Elisa Delicati

Dramma a Campoverde, nella zona di Aprilia. Una giovane ragazza di 28 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale.

Morta a 28 anni a causa di un incidente: Addio a Elisa Delicati di Cisterna

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 14:00 di ieri, venerdì 1 luglio 2022, in via Mediana a Campoverde (Aprilia). La giovane Elisa era a bordo della sua auto quando, ad un tratto, ha sbandato e si è ribaltata andando a poggiarsi in una rete di un’abitazione.

Immediati i soccorsi da parte del 118 che hanno trasportato la vittima con l’eliambulanza al San Camillo di Roma. Purtroppo erano troppo gravi le ferite riportate, tanto che la ragazza è morta poche ore dopo.

Comunità sotto choc

Tantissimi i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti hanno voluto lasciare sulla bacheca Facebook di Elisa. Anche la nostra redazione si stringe attorno al dolore della famiglia.