Nonostante il gran caldo sono stati tanti i lavoratori della TM Logistica di Anagni a partecipare quest’oggi al presidio organizzato dall’UGL Frosinone e l’UGL Terziario nei pressi del casello A1 della Città dei Papi per protestare contro la decisione di Unicoop Tirreno e Allenza 3.0 di aprire la procedura di mobilità per i dipendenti dell’azienda.

TM LOGISTICA ANAGNI: OGGI IL SIT-IN DI LAVORATORI E UGL DAVANTI IL CASELLO A1

Prosegue dunque la lotta del sindacato e dei lavoratori che andrà avanti anche nei prossimi giorni con un presidio permanente, per non far spegnere i riflettori su una vicenda che riguarda ben 150 lavoratori e le rispettive famiglie.

“Abbiamo ribadito la necessità – spiegano il Segretario Provinciale Enzo Valente ed il Segretario Regionale dell’UGL Terziario Amedeo Gismondi – che la politica intervenga sulla vertenza e si faccia parte attiva per una sua risoluzione positiva. Non si riesce ancora a comprendere il perché della decisione dei due committenti visto che l’economicità dell’impianto di Anagni non è in discussione e visto anche l’interesse per l’area sulla quale è possibile investire proprio nella logistica”.

L’UGL preannuncia che la battaglia proseguirà: “Oggi è stata una giornata positiva perché tanti lavoratori hanno raccolto il nostro invito a farsi sentire. Noi come sindacato continueremo ad essere al loro fianco e dalla prossima settimana inizieremo un presidio permanente. Attendiamo anche l’incontro ufficiale con l’azienda, non molleremo fin quando tutte le parti in causa non prenderanno in mano le rispettive responsabilità per trovare una giusta soluzione a questi lavoratori”.