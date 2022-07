I Consultori della Asl di Frosinone e l’intera Azienda Sanitaria si stringono attorno al dolore della famiglia Pompeo per la morte di Edoardo, 66 anni, venuto a mancare nella giornata di ieri.

IL CORDOGLIO DELLA ASL

Edoardo ha prestato per molto tempo servizio nei consultori della nostra Asl, distinguendosi per le sue qualità non solo professionali ma anche e soprattutto umane.

Lascia il ricordo di una persona sempre disponibile che ha dedicato la propria vita all’aiuto di chi era in difficoltà, senza mai risparmiarsi.

I funerali si terranno domani, sabato 2 luglio, presso la chiesa del Sacro Cuore di Serrone dove Edoardo viveva assieme alla propria famiglia.