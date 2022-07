Prestigioso riconoscimento per l’Outlet di Valmontone: è tra i 5 migliori outlet italiani

Valmontone Outlet, secondo l’indagine Italy’s Best Customer Services 2022-2023 realizzata da Corriere Economia in collaborazione con la società internazionale di ricerca e analisi Statista, si posiziona tra i 5 migliori outlet italiani per il servizio al cliente.

Tra i migliori 5 outlet italiani per Italy’s Best Customers Services

L’indagine, alla sua prima edizione, ha valutato circa 2.800 aziende ed individuato 522 brand in Italia con il miglior servizio clienti, suddividendo il mercato in 182 categorie.

Ai circa 16.000 consumatori coinvolti è stato chiesto di valutare, utilizzando una scala da 1 a 10, le aziende concorrenti sulla base di cinque criteri – disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione, varietà delle soluzioni offerte – che hanno costituito il 50% del voto. Il restante è stato determinato dalla propensione a raccomandare l’azienda.

È stata così fotografata una platea delle Aziende che in Italia sono più vicine ai clienti e offrono un servizio di qualità all’interno del loro mercato.

Valmontone Outlet, con un punteggio finale medio di 8,12 si è così posizionato tra i primi 5 in classifica, con uno scarto di soli 0,4 punti dal primo posto.

Un riconoscimento che non solo ha premiato i servizi al cliente ma anche la capacità di trasformare il customer care nel tempo, adeguandolo alle nuove modalità di fruizione ma anche la capacità di comprendere le esigenze dei consumatori e cercare di risolvere rapidamente e in modo efficace i problemi del momento.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento – Tomaso Maffioli, AD di Promos – perché è un’ulteriore conferma di come il percorso intrapreso nel 2015, grazie alla fiducia accordataci da DWS, (Proprietà del Centro, per conto del fondo immobiliare Grundbesitz Europa), stia avendo ogni anno sempre più successo e stia portando a risultati davvero eccellenti.

Questo traguardo ci dice anche che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo continuare a mettere in campo azioni che si inseriscono in un percorso improntato alla sostenibilità, ma intesa nel senso più ampio del termine, ossia come impegno verso una migliore gestione aziendale e una valorizzazione costante e attenta verso i propri clienti e il territorio che ci ospita.

Il rapporto con il cliente, per noi, è sempre stato molto importante e viene posto sempre al centro di ogni attività. Il customer care è solo uno dei pilastri su cui si basa questa relazione ed è un servizio su cui abbiamo investito molto e continueremo a farlo poiché riteniamo che ci sia ancora molto da migliorare per arrivare vicini all’eccellenza vera.

Concludo ringraziando e condividendo questo successo con il team che gestisce la struttura, perché senza la loro professionalità, capacità e impegno quotidiano non avremmo potuto arrivare dove siamo arrivati oggi.”