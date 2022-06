Roma, tragedia durante una festa: 19enne si tuffa in piscina e muore

Tragedia nella Capitale, nella zona del Parco degli Acquedotti: un 19enne è deceduto dopo essersi tuffato in piscina durante una festa di compleanno.

Tragedia a Roma durante una festa: morto un 19enne

La terribile vicenda è accaduta nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno 2022: Il 19enne, un ragazzo di origini cinesi, dopo essersi tuffato, non è più riemerso. Inutile ogni tentativo di soccorso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Intervenute sul posto le Forze dell’Ordine.

La precisa dinamica di quanto avvenuto è ora al vaglio degli inquirenti: i Carabinieri dovranno risalire alla causa del decesso del giovane e se ci siano delle responsabilità da parte della struttura, per omessa vigilanza.

Disposta l’autopsia sul corpo del 19enne.

Foto di repertorio