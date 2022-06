Sant’Apollinare, morta la giovane Doriana Scittarelli: i suoi organi verranno donati

Non ce l’ha fatta la giovane Doriana Scittarelli, ragazza 29enne originaria di Sant’Apollinare, rimasta vittima di un tragico incidente stradale.

Morta Doriana Scittarelli: i suoi organi verranno donati

Il suo gesto di infinita generosità non passerà e non deve passare inosservato. Un destino tragico che potrebbe salvare una vita; è quello che purtroppo è accaduto a Doriana Scittarelli, 29enne originaria di un paesino in provincia di Frosinone (Sant’Apollinare) che ha perso la vita a causa di un brutto incidente.

La ragazza, che viveva in provincia di Mantova, è finita con la sua macchina all’interno di un canale pieno d’acqua rimanendo a lungo senza ossigeno. I medici sono riusciti ad animarla ma i danni provocati dall’annegamento erano molti.

La madre e i familiari hanno deciso di donare i suoi organi.