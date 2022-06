Il Comune di Colleferro, tramite un post su Facebook, ha informato la cittadinanza di una truffa in atto. Infatti, sembra siano diverse le persone che sono state contattate telefonicamente da truffatori, che chiedono denaro in maniera indebita. Ecco il post:

Colleferro, occhio alla truffa telefonica: chiedono rimborso per un fantomatico incidente stradale

“Sono stati segnalati diversi casi in cui telefonicamente da sconosciuti i quali rappresentano che un loro familiare è stato coinvolto in un incidente stradale e che è necessario esborsare una somma di denaro per assisterlo anche giudizialmente.

La cittadinanza è quindi invitata a prestare attenzione a questi tentativi di raggiro e segnalare eventuali simili episodi, di cui fossero destinatari, alle forze dell’Ordine”.