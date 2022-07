Elementi di arredo: Qual è l’altezza giusta per una boiserie?

La boiserie rappresenta uno dei più comuni elementi di arredo a cui si possa ricorrere quando si ha la necessità di rinnovare lo stile di una casa o anche solo di un locale. Merito della sua versatilità e al tempo stesso della sua eleganza, che la rendono un prodotto di tendenza che, in più, ha il pregio di garantire i più elevati standard di personalizzazione. Ciò deriva dalla possibilità di scegliere tra materiali differenti, come per esempio il laminato, il vetro, il laccato e il legno, ma anche tra formati diversi (quello rettangolare e quello quadrato).

L’altezza migliore

Il rivestimento da parete è in grado di trasformare anche il più anonimo degli spazi in una stanza gradevole. È possibile scegliere tra una soluzione a tutta altezza e una bassa, ed è per questo motivo che vale la pena di provare a capire quale formula preferire. Insomma, meglio una boiserie bassa o una alta? La decisione deve essere presa tenendo conto dell’effetto che si vuole ottenere: un conto è coprire totalmente la parete e un conto è scegliere una boiserie con cornice a chiusura di altezza media.

Le boiserie a mezza altezza

Le boiserie a mezza altezza possono essere a doghe o pantografate, e si abbinano con facilità agli armadi, al parquet o alle porte interne. Adatte ad ambienti neoclassici, sono consigliate per personalizzare la zona living e la camera da letto, per la loro capacità di conferire agli spazi personalità e carattere evitando di renderli troppo pesanti. Le boiserie basse, nella maggior parte dei casi, sono utili anche in uno studio, magari sotto le finestre, e comunque in tutti i casi in cui si desidera avere una parte di muro libero per tenere dei poster o dei quadri. Non occupano la parete interamente ma assicurano comunque un impatto estetico piacevole, così come un buon isolamento acustico e termico.

Le boiserie alte

Se si preferisce un ambiente rigoroso e uniforme, d’altro canto, non c’è niente di più indicato di una boiserie alta. Con l’aiuto dei pannelli in legno si ha la possibilità di nascondere gli spazi contenitori, gli armadi e le porte: ciò vuol dire da una parte ottimizzare tutti gli spazi e dall’altra parte rendere la parete omogenea. È possibile personalizzare le boiserie alte con armadi, mensole e porte.

I pregi delle boiserie

Che siano alte o basse, le boiserie offrono numerosi benefici: sono facili da pulire e garantiscono una manutenzione comoda rispetto alla parete; possono essere installate senza difficoltà e, nel caso in cui siano realizzate in legno, garantiscono anche la funzione di isolamento termico. Inoltre, è sempre possibile coordinare boiserie e porte. Se si usano legni di qualità elevata, in particolare, si ha l’opportunità di usufruire di un isolante termico eccellente, grazie a cui gli ambienti possono essere tenuti al riparo dal freddo e dall’umidità. È auspicabile, inoltre, scegliere prodotti che siano trattati con una verniciatura poliacrilica e induriti ai raggi uv, così da risultare ancora più resistenti.

