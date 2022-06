Ancora un balzo nei contagi in Ciociaria. La tendenza non fa altro che seguire quella nazionale. Dopo che le misure anti Covid sono state ridotte, i nuovi casi positivi sono in aumento. Per fortuna, non sono stati segnalati decessi di persone con patologie pregresse.

Covid Ciociaria, bollettino contagi provincia Frosinone oggi 28 giugno 2022

Se al 25 giugno fa risultavano essere 413 (tuttavia, con poco più della metà dei tamponi fatti rispetto a oggi) e ieri 66 (ma quelli di ieri si riferiscono al week-end, dove notoriamente si fanno meno tamponi), nella giornata di oggi (e dunque riferita a lunedì 27), i contagi in provincia di Frosinone sono ben 868. A Cassino sono 98, Ceccano 80 e Frosinone 60. Di seguito, la tabella riepilogativa: