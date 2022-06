Quali sono i più bei parchi da visitare a Roma?

I parchi più belli della capitale

Roma è un vero e proprio museo a cielo aperto. Sono talmente tante le attrazioni da visitare che diventa fondamentale organizzarsi al meglio per cercare di visitare tutto ciò che ci siamo prefissi.

Gli aeroporti della città sono due. Il principale è Fiumicino, mentre Ciampino è più piccolo. Il noleggio con conducente è un’ottima soluzione per spostarsi da/per l’aeroporto. Scegliendo il ncc roma fiumicino potremo raggiungere l’albergo senza preoccupazioni.

Tra le attrazioni più belle della capitale ci sono i suoi parchi. Soprattutto nel periodo estivo si propongono come un’ottima soluzione per poter trovare riparo nei momenti più caldi ed afosi, ma nello stesso tempo anche per visitare alcun punti di attrazione di interesse storico o architettonico. Andiamo a scoprire assieme quali sono i parchi di Roma più belli ed interessanti.

Villa Borghese

Il polmone verde della città, che contiene al suo interno spazi verdi di vario stile e genere. Potremo concederci delle piacevoli passeggiate a piedi o in bicicletta, per fare sosta presso un bellissimo laghetto con meridiana in bella mostra. Da non perdere per gli appassionati d’arte è una visita alla ricca Galleria Borghese.

Parco degli acquedotti

Questo parco si trova nella parte sud-est di Roma e si estende per circa 240 ettari. Un sentiero ci porterà alla scoperta di questa affascinante rete idrica dell’epoca, ma anche di antiche masserie e case nobiliari posizionate lungo il percorso. Il parco è protetto da una vegetazione arborea, in particolare da pini.

Parco regionale dell’Appia antica

Il parco a vocazione storica per eccellenza. Basti pensare che questa strada ha circa 2300 anni! Posizionato al di fuori del caos cittadino, questo bellissimo percorso altro non è che un parco archeologico all’aperto, fatto di antiche intestazioni, cippi funerari, case nobiliari, il tutto nell’affascinante contesto della campagna romana.

Parco Savello ( giardino degli aranci)

Situato nella pace del colle Aventino, quest’area è perfetta per chi è alla ricerca di un po’ di relax e di una panoramica privilegiata sulla città. Ad attenderci, una passeggiata tra ambasciate, antiche chiese, giardini nascosti… Nota attrazione è il famoso buco della serratura da cui si vede il cupolone incorniciato dalle chiome degli alberi disposti in fila.

Roseto comunale

Se decidiamo di visitare Roma nel mese di Maggio, allora non possiamo perderci l’occasione di visitare quest’oasi floreale unica al mondo! Il roseto è situato alle pendici dell’Aventino, poco sopra al Circo Massimo. Le cronache narrano che quest’area era destinata ad uso floreale sin dal III secolo A.C.

Al momento il roseto ospita circa 1100 specie di rose diverse, provenienti praticamente da ogni parte del mondo.

Tra le specie più interessanti troviamo la Rosa Chinensis Mutabilis, che cambia colore ogni giorno che passa, oppure la Rosa Foetida, che si riconosce per l’odore poco gradevole!