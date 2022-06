Una tragedia quella che è avvenuta sul Corno Piccolo, Gran Sasso, nella giornata di oggi. A perdere la vita è stato il 31enne romano Gianluca Gasbarri, fotografo e con l’hobby dell’escursionismo e delle arrampicate.

Gran Sasso, morto escursionista romano

Assieme a un suo amico, avevano deciso di arrampicarsi sul Corno Piccolo, stamattina, due escursionisti 30enni di Roma. Le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’Ordine. Mentre il suo compagno, primo di cordata, è in stato di shock, il povero Gianluca ha avuto la peggio. Sul posto è prontamente accorso il personale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre che l’elisoccorso.

Tuttavia, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A dare l’allarme è stato proprio l’amico escursionista del fotografo. La redazione si accomuna al dolore per la perdita del giovane.