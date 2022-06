Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo 27-28 giugno nella città di Roma e in provincia

Lunedì 27 giugno: a Roma, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 24°C. Nel resto della provincia, ondata di calore con punte tra i 37 e i 40°C, specie nelle valli interne. Cieli giallastri per sabbia sahariana in sospensione e velature in transito.

Martedì 28 giugno: anticiclone africano su tutto il Lazio. Questa condizione andrà a determinare una forte ondata di calore, con punte massime di 37-40°C nell’entroterra. Cieli velati o giallastri per sabbia sahariana in sospensione.

Previsioni meteo 27-28 giugno a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 27 giugno: nella città di Frosinone bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 22°C. Come nel resto del Lazio, anche la Ciociaria sarà coinvolta nel picco di questa ennesima ondata di calore con punte tra 37 e 40°C nelle valli interne. Cieli al più giallastri per sabbia sahariana in sospensione e velature in transito.

Martedì 28 giugno: nel capoluogo ciociaro cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 27°C. Anticiclone africano ben presente anche sul resto della Ciociaria, come in tutto il Lazio: con punte massime di 37-40°C nell’entroterra. Cieli al più velati o giallastri per sabbia sahariana in sospensione. Afa opprimente.

