Alatri, terribile incidente in moto: Daniel muore dopo una settimana

Non ce l’ha fatta Daniel Rossi, 28 anni: il giovane era rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto circa una settimana fa, in località Monte San Marino.

Alatri, Daniel muore dopo una settimana dal terribile incidente in moto

Sabato 18 giugno 2022 il ragazzo, in sella alla sua moto, si era schiantato contro un muro, molto probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo, in prossimità del castello di Tecchiena. Sul posto era immediatamente intervenuta l’eliambulanza, a causa delle gravi ferite riportate dal giovane.

Ieri, 25 giugno 2022, Daniel si era aggravato ed è stato trasportato in codice rosso al San Camillo-Forlanini di Roma. Lì, però, il ragazzo è deceduto.

I funerali del giovane si svolgeranno martedì prossimo nella chiesa di Santa Maria del Carmine ad Alatri.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e dei cari della giovane vittima.

Foto di repertorio