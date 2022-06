Latina, continua a perseguitare una sua conoscente: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 giugno 2022, gli agenti della Squadra Volante di Latina hanno sottoposto agli arresti domiciliari un uomo responsabile di condotte moleste ai danni di una sua conoscente.

La vicenda

La vicenda è stata attentamente esaminata dai poliziotti della Questura, coordinati dal Procuratore Aggiunto di Latina Dr. Carlo Lasperanza che, una volta acquisiti tutti i necessari atti di indagine ed i relativi riscontri forniti dagli investigatori, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari di adottare una misura cautelare, avendo rilevato come il molestatore, già gravato da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa; in due settimane aveva trasgredito agli obblighi, continuando a seguire la donna ed evidenziando pertanto la sua incapacità ad interrompere le proprie azioni illecite.

Il G.I.P., condividendo le argomentazioni della Procura e ritenendo concreto il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose da parte dell’uomo, ha ritenuto applicarsi nei suoi confronti la misura più afflittiva degli arresti domiciliari.

I poliziotti della Volante, incaricati dell’esecuzione del provvedimento de quo, una volta rintracciato l’uomo lo hanno condotto presso la sua abitazione.

Foto di repertorio