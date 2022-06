I gioielli delle collezioni Rue des Mille, per un regalo di classe

Un gioiello è da sempre un’eccellente idea regalo. L’occasione è propizia per festeggiare un anniversario, un compleanno, la festa della mamma, San Valentino, celebrare il Natale o più semplicemente per stupire la compagna di vita.

Le donne adorano ricevere in dono un gioiello da poter indossare, ma soprattutto apprezzano soluzioni di qualità, personalizzate, da portare sempre con sé nei momenti più belli, come le proposte ricche di fascino, che impreziosiscono le collezioni offerte da Rue des Mille.

L’ampia selezione di bracciali da donna e braccialetti, proposti da Rue des Mille non hanno eguali, e sono perfetti da regalare o regalarsi.

L’ampia gamma di gioielli Rue des Mille da regalare

Facile scoprire le nuove collezioni 2022, le proposte evergreen targate Rue des Mille, e acquistare un gioiello approfittando dei vari punti vendita offerti dai rivenditori, ma soprattutto dell’utilissimo shop online.

I gioielli Rue des Mille sono completamente rifiniti a mano e realizzati in argento 925, perfetti per ogni contesto grazie a proposte come anelli, bracciali, set di orecchini, ear cuff, collane, mix di girocolli, ciondoli, cavigliere, braccialetti donna e amuleti magici, di cui godere con estrema disinvoltura. Per prendere in visione le tante proposte, scoprire le descrizioni e i prezzi, è sufficiente accedere alle pagine online, trovare il gioiello adeguato e ordinarlo direttamente nello store ufficiale Rue des Mille.

Un gioiello Rue des Mille per regalare un sogno: le perle, autentico must dell’estate

Chi indossa un gioiello Rue des Mille vive una fiaba a partire dalla nuovissima collezione di perle, perline e pietre colorate miste per illuminare l’estate. I bracciali con perle sono un autentico must della stagione calda, e regalare le perle è un’idea très chic.

Le perle sposano un’idea di bellezza che non tramonta, donano lucentezza e impreziosiscono l’outfit. Rue des Mille le propone per personalizzare collane lunghe, girocollo, anelli e bracciali elastici, e ancora orecchini e perle lobo, ciondoli, cavigliere, offrendo una sinfonia giallo-oro per la pelle estiva.

Un gioiello Rue des Mille per sentirsi al centro dell’universo

Chi riceve in regalo un gioiello Rue des Mille si sente al centro dell’universo a partire dalle proposte offerte da Starball. Grazie ai globi e alle stelle, ai volumi e alle linee bold, la collezione regala il perfetto equilibrio gravitazionale fra consistenza e leggerezza, linee sinuose e polvere di stelle, e ancora una scia di riflessi e scintille. La collezione rifugge la banalità, a favore di scelte originali, ricercate, ultra chic e di stile.

Per le più giovani, ma non solo, la collezione ispirata allo stile unico di Barbie

Rue des Mille incontra Barbie, la fashion doll più amata, e si lascia ispirare dal suo stile unico per realizzare una super special edition. Si tratta di nove pezzi iconici come lo è Barbara Millicent Roberts, che tutti conoscono come Barbie.

Non è importante l’età, così come i colori, lo stile e i gusti, Barbie è in grado d’incoraggiare ogni donna a inseguire i propri sogni, e i gioielli di questa collezione rendono appieno l’idea. Chi li indossa si sente unica, e irripetibile.