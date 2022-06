LA CAMPAGNA ITINERANTE DI PREVENZIONE DEI TUMORI DELLA MAMMELLA, CERVICE UTERINA E COLON RETTO FA TAPPA A FIUGGI

Sarà un inizio di luglio all’insegna della prevenzione per la città di Fiuggi e per l’intero comprensorio con il camper della Asl di Frosinone che arricchisce di una nuova tappa la sua campagna di screening oncologico itinerante per la prevenzione dei tumori della mammella, cervice uterina e colon retto.

Il “Truck della Prevenzione” sarà presente sabato 2 luglio in Piazza Martiri di Nassirya dalle 9.00 alle 17.30.

Chi può accedere e come

L’accesso per la tappa di Fiuggi è libero in ordine di arrivo.

Verranno effettuate un massimo di 35 mammografie per le donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano eseguito la mammografia nei 24 mesi precedenti. L’orario per queste prestazioni è dalle 9.00 – 17.30.

Verranno, inoltre, effettuate le prenotazioni per gli screening cervice uterina: Pap test alle donne tra i 25-29 anni, HPV test alle donne tra i 25 ed i 64 anni. L’orario per il Pap test è invece dalle 9.00 alle 12.30.

Verranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto fecale, test di screening per i tumori del colon retto, alle donne e agli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni nella fascia oraria che va dalle 9.00 alle 17.30.

Le altre tappe

La prevenzione continuerà con altre due tappe a fine luglio: sabato 23 il camper sosterà a Veroli e domenica 24 ad Ausonia.