Blitz a Torre Maura per liberare cinque alloggi occupati abusivamente

Sono iniziate questa mattina dalle ore 7.00 le operazioni da parte della Polizia Locale, con i Gruppi G.S.S.U. (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Torri, congiuntamente ad alcune unità della Polizia di Stato, per il recupero di alcuni alloggi di proprietà dell’Ater occupati abusivamente.

Blitz a Torre Maura

Cinque gli immobili oggetto di sgombero, tre in via delle Avocette, uno in via Enrico Giglioli ed uno in via delle Canapiglie; per quattro di questi era già stato notificato il decreto di rilascio.

Al momento 5 gli occupanti identificati. Le operazioni sono tuttora in corso.

