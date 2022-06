Latina, giallo su ritrovamenti organi in mare: dopo il fegato, trovato anche un rene

Giallo a Latina, nei pressi di Foce Verde: dopo il ritrovamento di un fegato da parte di una bagnante nella giornata di ieri, questa mattina è stato ritrovato anche un altro organo, molto probabilmente un rene.

Latina, organi trovati in mare: è giallo

Come per il fegato, anche l’altro organo è stato notato da alcuni bagnanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Intervenuta la Capitaneria di Porto: l’ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di un rene. Sono state disposte analisi più approfondite per fare luce sul caso: importante da stabilire è la natura di tali organi, se animali o umani.

Potrebbero seguire aggiornamenti su tale vicenda.

Foto di repertorio