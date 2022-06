Cassino, ospedale Santa Scolastica: attrezzatura all’avanguardia e nuovi servizi

Nuovi macchinari e servizi per il Santa Scolastica di Cassino che aumenta la sua capacità assistenziale sul territorio. Con il Direttore Sanitario Dott. Mario Fabi facciamo il punto della situazione.

Dottor Fabi, quali sono le novità per il Santa Scolastica?

La più importante, in questo momento, la realizzazione di un reparto di sub intensiva con 14 posti letto presso per il reparto di Pneumologia con attrezzature medicale d’avanguardia. Ci stiamo lavorando grazie ad un finanziamento regionale, e presto il progetto vedrà la luce. La UOC può contare da qualche settimana, anche su un toracoscopio di ultima generazione, donato generosamente dall’associazione “Amici dell’Ospedale”, che ci consente di erogare nella nostra struttura ospedaliera prestazioni che in precedenza i pazienti erano costretti a fare a Roma. Grazie a tutto questo il reparto di Pneumologia è riuscito ad aumentare la capacità assistenziale.

In termini di mobilità e logistica è opportuno segnalare come l’attivazione del Day Service ematologico stia consentendo la somministrazione di terapie e cure a molti pazienti dell’hinterland di Cassino che dovevano recarsi presso la UOC Ematologia del P.O. di Frosinone.

A tal proposito abbiamo registrato il gradimento da parte dei cittadini.

Analogamente all’ematologico, presumibilmente dopo l’estate, verrà attivato il Day Service oncologico, con la collaborazione della UOC Oncologia di Sora, per somministrare anche sul nostro territorio le cure e terapie per le patologie tumorali.

Sta già dando ottimi risultati una delle nostre eccellenze, vale a dire il servizio di Audiologia Infantile, riferimento regionale, che ogni giorno accoglie piccoli pazienti provenienti anche da altre regioni.

Recentemente sono arrivati nuovi macchinari

Nei giorni scorsi è stata consegnato il nuovo biometro presso il reparto di Oculistica e sono arrivati anche due refrattometri, macchinari di ultima generazione che aumentano l’offerta sanitaria. Ci sono novità anche per Endoscopia Digestiva che presto avrà a disposizione un elettrobisturi con tecnologia gas argon. A breve, inoltre, verrà consegnata la nuova telemetria con il monitoraggio dei quattro letti di unità di terapia intensiva coronarica della cardiologia di Cassino.

Le nuove attrezzature si aggiungono alle moderne Tac e Risonanza Magnetica acquistate dalla Regione Lazio che hanno aumentato le possibilità prestazionali del nostro ospedale.

In vista dell’estate?

L’attività continuerà regolarmente in tutti i reparti, tenuto conto del piano ferie già programmato del personale. Anche per il Pronto Soccorso, analogamente con quanto accade a Sora e Frosinone, avremo il personale medico sufficiente per coprire tutti i turni, che ci viene fornito dalla cooperativa che si è aggiudicata il bando.

Sul parcheggio?

Stiamo risolvendo i problemi amministrativi e burocratici, il Comune di Cassino ha già manifestato la massima disponibilità a risolvere la viabilità interna della struttura ospedaliera. Inoltre abbiamo già provveduto a fare una disinfestazione completa esterna dell’ospedale e ora stiamo procedendo in maniera graduale all’interno. La ditta delle pulizie ha avviato la deceratura dei pavimenti dei reparti che stanno recuperando l’aspetto originale. Abbiamo avuto una problematica relativa alla rete fognaria su cui a breve sarà effettuato l’intervento risolutivo da parte della ditta che ha in appalto la manutenzione degli impianti aziendali.

Foto di repertorio