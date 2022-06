Zanzariere su Misura: la soluzione per proteggersi dagli insetti

Quando si pensa alle zanzariere la prima cosa che viene in mente è uno strumento da utilizzare durante la bella stagione come metodo per tenere lontane le zanzare. Da applicare alle finestre o alle portefinestre, la zanzariera in realtà è anche un’ottima soluzione per evitare che altri insetti, oltre alle zanzare, entrino in casa. Tali reti possono ad esempio impedire l’entrata di insetti di piccole dimensioni come i moscerini o le cosiddette mosche della sabbia, responsabili di punture e irritazioni cutanee.

Oltre a difendere le persone, e soprattutto i bambini, le zanzariere rappresentano anche un modo efficace per proteggere i propri animali domestici da insetti e parassiti che possono depositarsi sul pelo e causare problemi. Il fattore più importante da tenere in considerazione nella scelta della zanzariera giusta è la misura della stessa: solo una rete della misura giusta, infatti, può schermare completamente porte e finestre e assicurare che nessun insetto entri nelle stanze dell’abitazione. Va infine sottolineato che l’installazione di zanzariere su misura per tenere lontani gli insetti può risultare utile non soltanto durante la stagione estiva ma in qualunque mese dell’anno.

Insetti Estivi: non solo zanzare!

Nonostante gli insetti siano presenti tutto l’anno, è soprattutto in estate che le persone si trovano nelle condizioni di doverli allontanare e impedire loro di entrare negli ambienti domestici. Oltre alle zanzare nel periodo estivo è possibile trovare nelle vicinanze di porte e finestre anche i ragni, le formiche, i millepiedi, gli scarafaggi, le api, le vespe e i calabroni.

Spesso si tratta di insetti molesti, che possono portare a delle conseguenze anche serie per la salute nel caso di morsi e punture, ma alcuni di questi sono completamente innocui ed anzi svolgono un’azione indispensabile per l’ecosistema. La salute non è tuttavia l’unico motivo per cui sempre più persone decidono di dotare le proprie abitazioni di zanzariere su misura ed altri sistemi di protezione, in quanto alcune persone soffrono di entomofobia, una vera e propria paura degli insetti che può avere un forte impatto psicologico. Anche nel caso in cui non si abbia questa paura, la zanzariera può aiutare a mantenere la casa pulita evitando l’ingresso di insetti striscianti o volanti come vermi, cimici e cicale entrino.

Insetti in casa: come prevenirli

Abbiamo già parlato dell’importanza delle zanzariere per proteggere la casa, ma in realtà esistono anche altre soluzioni alle quali è possibile ricorrere per tenerli lontani. Lo zampirone, ad esempio, è uno strumento che si presenta come un incenso a forma di spirale: è realizzato con polveri di piretro che una volta bruciate sprigionano un fumo repellente in grado di tenere alla larga zanzare e altri insetti volanti. Benché si tratti di uno strumento sicuro e innocuo per l’uomo e per gli animali, è sempre consigliabile utilizzare lo zampirone in luoghi aperti evitando di essere esposti al fumo passivo.

Proprio come lo zampirone, anche gli spray anti-insetto si dimostrano una soluzione valida ed efficace non solo per tenere lontani gli insetti ma anche per prevenire la loro presenza nelle stagioni intermedie.

Ultimo metodo, ma non per importanza, è la piastra elettrica, un dispositivo che attira gli insetti grazie alla presenza di una lampada UV interna e li folgora attraverso una scarica elettrica.

Le Zanzariere su Misura, Avvolgenti, a Pannelli o a Battenti rimangono comunque il metodo più efficace per proteggersi dagli insetti. È possibile scegliere tra diversi modelli, a seconda delle proprie esigenze: ci sono le zanzariere più resistenti al vento, quelle ideali per animali domestici e anche quelle per persone con ridotte capacità motorie, che quindi non ostacolano il percorso. Scegliere delle zanzariere su misura e di qualità assicura un’installazione duratura e un perfetto funzionamento.