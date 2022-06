Estate e incendi: oltre 80 gli interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e dintorni

Sono oltre ottanta gli interventi effettuati oggi 21 giugno 2022 dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma.

Di questi circa la metà ha riguardato roghi di sterpaglie, boschi e colture.

I dettagli

A Capena località Monte le Mole sono in corso le operazioni di spegnimento a seguito di incendio sterpi in cui è impegnata la squadra VV.FF di Montelibretti con al seguito un’autobotte, il Dos (direttore operazioni di spegnimento ) e l’elicottero.

Dal primo pomeriggio a Lanuvio, in via Casal Marini è impegnata la squadra VV.FF di Velletri per incendio colture in cui ha operato anche il Drago Eli/145 e il personale Dos 9.

Alle 17:15 circa, la squadra VV.FF della Centrale è intervenuta presso Lungotevere in Augusta, a Roma, per incendio sauna all’interno del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Nessuna persona è rimasta coinvolta; sul posto era presente anche un’autobotte ed il carro autoprotettori.

Proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza presso la discarica di Malagrotta da parte del personale VV.FF