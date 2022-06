Emozione ad Anzio: primo nido della tartaruga Caretta Caretta (FOTO)

Emozione ad Anzio: la tartaruga Caretta Caretta, la scorsa notte, ha scelto la meravigliosa spiaggia delle Grotte di Nerone e la Città di Anzio, unica Bandiera Blu e Bandiera Verde della Provincia di Roma, per depositare le uova e per istituire il primo nido nella Regione Lazio.

Emozione ad Anzio per il nido della tartaruga caretta caretta

Da questa mattina, sul posto, sono impegnati i volontari di Tartalazio, insieme alle Guardie Zoofile Ecologiche Associazione Ermellino 92 ed ai Guardiaparco di Tor Caldara, delimitando l’area, per la costante attività di monitoraggio e per istituire il presidio fino alla nascita delle 80/100 tartarughe, prevista tra la fine di luglio ed i primi giorni di agosto.

Soddisfazione è stata espressa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio e dal Sindaco, Candido De Angelis, che ringrazia per l’impegno tutti i volontari impegnati per la salvaguardia del tratto di spiaggia e per la tutela della specie protetta.