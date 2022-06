Sopresa nel centro pontino ieri mattina, 20 giugno 2022: l’attrice di fama mondiale Angelina Jolie arriva a Rocca Massima.

Angelina Jolie arriva a Rocca Massima

La Jolie si trova in Italia per il suo ultimo film, Without blood, tratto dal bestseller Senza Sangue di Alessandro Baricco. L’attrice hollywoodiana è arrivata a Rocca Massima scortata dai suoi bodyguard e ha voluto provare la famosa attrazione del volo dell’angelo.

Immancabile lo scatto con le ragazze del Bar Volo, che hanno immediatamente condiviso la foto sulla propria pagina Facebook.

Foto dalla pagina Facebook del Bar Volo