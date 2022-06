Sono stati avvistati nuovamente dei cinghiali in zona San Bruno, via dei Larici: la segnalazione giunta a questa Redazione.

Colleferro, cinghiali avvistati in via dei Larici

Continuano le segnalazioni di avvistamenti di cinghiali da parte dei cittadini, soprattutto dalla zona di San Bruno. Un branco è stato ripreso nei giorni scorsi mentre si aggirava in via dei Larici. Al momento, non sono stati segnalati problemi o danni ma comunque è bene sempre prestare attenzione.

Di seguito, il video inviato da un nostro lettore: