Femminicidio a Roma: 76enne uccide la moglie

Accompagnato dal suo avvocato l’uomo, un 76enne, ha confessato ieri, 20 giugno 2022, in commissariato di aver ucciso la moglie, una 72enne, con un colpo di pistola domenica pomeriggio, per motivi ancora da accertare.

Sul caso ora indaga la Polizia di Stato, che sta ricostruendo la precisa dinamica dei fatti. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

