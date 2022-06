Dalle ore 13:00 circa di oggi, 20 giugno 2022, due squadre dei Vigili del Fuoco 15/A e 27/A, con l’ausilio dell’autobotte AB/10, stanno intervenendo in via Nettunense incrocio con via Tenutella, nel territorio di Albano Laziale, per un incendio di sterpaglie.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento, le fiamme hanno anche colpito un negozio di materiale edile.