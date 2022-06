Rapina a Colleferro. Gioielleria in via Filippo Turati coinvolta. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che un uomo abbia impattato con la vetrina di un negozio per poi rapinare di beni l’esercente.

Colleferro, rapinata una gioielleria

Dopo aver fatto ciò, il criminale si è prontamente dato alla fuga. L’episodio è avvenuto poco dopo le 12:30 di questa mattina. Sul posto erano presenti diversi clienti, che sono rimasti scioccati per quanto avvenuto. L’uomo non aveva armi con sé al momento della rapina. Appena sfondata la vetrina, si è appropriato dei gioielli, per poi darsi subito alla fuga.

Forze dell’Ordine immediatamente accorse sul posto, per visionare le telecamere e sentire le testimonianze. E’ caccia all’uomo. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio