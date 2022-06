Assunzioni Autostrade per l’Italia: posizioni aperte anche nel Lazio

Come viene riportato da Circuito Lavoro, ci sono interessanti possibilità di assunzione all’interno dell’azienda Autostrade per l’Italia. Si calcola che entro il 2024 scatteranno 2900 inserimenti. Vediamo come accedere al recruiting e quali posizioni sono disponibili.

Autostrade per l’Italia, l’azienda

Autostrade per l’Italia Spa è un’azienda italiana concessionaria di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio, Per 22 anni l’azienda è stata proprietà e gestione della holding Benetton, ma nel maggio 2021 è tornata pubblica ed è entrata a far parte dell’Holding Reti Autostradali. Autostrade per l’Italia gestisce una rete autostradale di quasi 3mila km sul territorio nazionale ed impiega oltre 5.300 dipendenti.

Nuove assunzioni

L’azienda ha pianificato nuovi inserimenti entro il 2024. Si parla di ben 2900 posti dislocati in Toscana, Lazio e Lombardia. Le tipologie di lavoro sono varie. Sul sito è possibile consultare tutte le posizioni aperte.

Le aree di competenza sono le seguenti:

Operations

Infrastrutture

Comunicazione e Marketing

Information, Technology & Digital Transformation;

Staff

Finanza

Figure richieste

Le figure più richieste da Autostrade per l’Italia sono qui elencate.

Analista Funzionale Senior;

Functional Analyst Manager;

Buyer;

Progettista Elettrico;

Sales Controller;

Quality Specialist;

Software Analyst;

Solution Engineer;

Tecnico Impiantista.

Specialista Manutenzione Impianti;

Posizioni per sedi specifiche

Ulteriori figure sono richieste ma in determinate aree, vediamo quali:

Tecnico Acquisti – Roma;

Addetto/Tecnico Monitoraggio e Manutenzione Infrastruttura – Frosinone;

Stage in ambito Risk, Compliance e IT Risk – Roma;

Progettista Impianti Elettrici – Milano;

Application Analyst – Firenze, Milano;

Welfare aziendale

Lavorare per Autostrade per l’Italia è anche un’ottima opportunità per formarsi grazie a vari corsi di learning previsti per il personale e un’opportunità di lavorare con un occhio anche ad un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata. Questa azienda infatti adotta i programmi Health care, Family care e People care, che hanno come focus la prevenzione medica dei dipendenti, aiuti per la gestione della vita familiare al fine di renderli più serenamente concentrati sul lavoro e capaci di raggiungere obiettivi aziendali.

Come candidarsi

Per candidarsi consigliamo di andare sul sito aziendale e vedere le posizioni disponibili, da lì sarà possibile procedere all’invio della propria candidatura.