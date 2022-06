Tragedia sul lavoro ad Aprilia: morto operaio 32enne di Nettuno

Ancora una tragedia sul lavoro. Questa volta è avvenuta ad Aprilia e, a perdere la vita, è stato un giovane 32enne di Nettuno.

Morto sul lavoro: addio ad un 32enne di Nettuno

Sul caso stanno indagando le autorità. Nella giornata di ieri, sabato 18 giugno 2022, ad Aprilia, un operaio di 32enne è tragicamente morto. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, il giovane sarebbe rimasto schiacciato mentre stava effettuando una manovra con un muletto.

Le dinamiche però, non sono ancora ben chiare. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’era più niente da fare. Presenti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti sul caso.