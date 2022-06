È rimasto ferito in un incidente domestico un uomo di 50 anni che, in preda al panico, è sceso in strada chiedendo aiuto ad una pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia Locale in via del Mar della Cina.

I fatti

Gli operanti, durante uno dei consueti controlli della zona, hanno visto l’uomo con una vistosa ferita al braccio che perdeva moltissimo sangue: uno degli agenti, avendo dimestichezza delle manovre di primo soccorso, ha fornito subito la prima assistenza per bloccare l’emorragia, in attesa dell’arrivo del personale del 118, prontamente allertato.

I sanitari, una volta giunti, hanno prestato le cure del caso trasportando con urgenza il ferito in ospedale.