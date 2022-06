Alle ore 15:00 circa, la Sala Operativa del Comando VVF Roma, ha inviato due Squadre, un’autobotte e un’autoscala in Via Giovanni Palombini per incendio appartamento.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione posta al quarto piano dove all’interno vi era una persona anziana di sesso femminile tratta in salvo dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti e affidata alle cure del 118.

Non risultano altre persone intossicate .