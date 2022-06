Dalle ore 12 circa, tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma e tre autobotti, stanno intervenendo in Via della Muratella e Via Flaminia Nuova per due vasti incendi di boschi e sterpaglie.

Nella zona Piana del Sole a ridosso della ferrovia e dell’autostrada A90 Roma-Civitavecchia è stato richiesto anche l’intervento del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).

Al momento non risultano coinvolte abitazioni.