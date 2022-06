Giovanni Allevi choc: “Ho una neoplasia. Starò lontano dai palchi”

Un tweet a sorpresa che ha spaventato i tanti fan del musicista Giovanni Allevi. L’artista ha annunciato di avere una neoplasia.

Allevi ha una neoplasia: “Dovrò stare lontano dal palco”

Giovanni Allevi, famoso pianista italiano, ha una neoplasia, in altre parole, masse tumorali che sono costituite dalla crescita anomala di cellule nel nostro organismo.

Il musicista dovrà stare lontano dai palchi per un po’ e, proprio lui stesso, ha voluto comunicarlo ai suoi fan.

Il Tweet di Giovanni Allevi

Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni