Concorsi Consob 2022: cercasi personale amministrativo a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, segnaliamo due importanti concorsi Consob 2022 che mettono a disposizione 10 posti per personale amministrativo nelle sedi di Roma e Milano. La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, dunque, cerca nuovo personale. La distribuzione dei posti sarà la seguente: 4 operatori (profilo supporto amministrativo) nell’Area Operativa del personale di ruolo della CONSOB (2 a Roma e 2 a Milano), 6 vice assistenti (profilo amministrativo) nell’Area Operativa del personale di ruolo della CONSOB (4 a Roma e 2 a Milano).

Requisiti

Di seguito ecco i requisiti comuni a ogni profilo ricercato:

età non inferiore agli anni 18

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

idoneità fisica alla mansione

godimento dei diritti civili e politici

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Istituto

adeguata conoscenza della lingua italiana

Vengono poi richiesti anche dei requisiti specifici che sono ovviamente legati al tipo di profilo per il quale una persona si candida.

OPERATORI PROFILO SUPPORTO AMMINISTRATIVO

diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore) o titolo equipollente;

patente di guida per la conduzione di automezzi, di categoria non inferiore alla B, conseguita da almeno tre anni.

VICE ASSISTENTI PROFILO AMMINISTRATIVO

diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) o titolo equipollente, conseguito a seguito della frequenza di corsi della durata di cinque anni

Concorsi Consob 2022: come fare domanda

Se siete interessati a candidarvi per una delle due selezioni, ecco qualche informazione utile. Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro il 23 giugno alle ore 18.00 esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita piattaforma. Alla stessa pagina si potrà anche accedere ai bandi ufficiali. Nella domanda occorrerà specificare la sede (Roma o Milano).